Arma disparada contra base dos EUA que hospeda o avião do presidente – CMIO

Um intruso foi detido na Base Conjunta Andrews depois que um morador disparou uma arma de fogo, informaram os militares

Um incidente envolvendo um intruso foi relatado na Joint Base Andrews (JBA), uma instalação militar em Maryland que abriga uma frota de aeronaves civis do governo dos EUA, incluindo o Força Aérea Um.

um homem não identificado “obteve acesso não autorizado” para a área de habitação da base na manhã de segunda-feira, um comunicado divulgado pela conta do JBA no Twitter. Em seguida, um morador do estabelecimento disparou uma arma de fogo. As forças de segurança chegaram ao local e levaram o intruso sob custódia, informou o comunicado, acrescentando que não houve feridos ou danos.

As autoridades não ofereceram mais detalhes sobre o incidente. Quando questionada pela agência norte-americana Stars and Stripes, a porta-voz da base, Maj. Lauren Hill, citou preocupações com a privacidade dos residentes.

Fato semelhante aconteceu em março passado, quando um jovem de 17 anos foi apreendido ao invadir a JBA e estava de posse de uma arma de fogo. Outra pessoa escapou das autoridades durante o mesmo incidente, que ocorreu no momento em que a vice-presidente Kamala Harris estava prestes a deixar a base a bordo do Marine Two.

Outra invasão foi relatada em fevereiro de 2021, pouco antes de Joe Biden fazer sua primeira viagem como presidente do Força Aérea Um.

A base abriga a 89ª Ala de Transporte Aéreo, a unidade encarregada de transportar altos funcionários dos EUA, incluindo o presidente, o vice-presidente, membros do gabinete e altos comandantes militares.