EUA se recusam a ajudar a Síria após terremotos devastadores – CMIO

O Departamento de Estado afirma que seria contraproducente entrar em contato com a liderança do país

Os EUA descartaram entrar em contato com o governo do presidente sírio, Bashar Assad, apesar dos terremotos devastadores desta semana. Türkiye e Síria receberam ajuda de vários outros países depois que o desastre natural causou destruição generalizada.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse a repórteres na segunda-feira que Washington está “um parceiro para o povo da Síria” mas afirmou que seria “irônico, se não mesmo contraproducente, chegarmos a um governo que brutalizou seu povo ao longo de uma dúzia de anos.”

Em vez disso, Price insistiu que os EUA “parceiros humanitários no terreno que podem fornecer o tipo de assistência após esses trágicos terremotos.” Ele também argumentou que Washington forneceu “mais assistência humanitária ao povo da Síria do que qualquer outro país no futuro.”

O sul de Türkiye e o noroeste da Síria foram atingidos por uma série de terremotos catastróficos na segunda-feira, que até agora resultaram em mais de 4.000 mortes e deixaram dezenas de milhares de feridos. Vários países ofereceram assistência a Ancara e Damasco, incluindo o envio de equipes para ajudar nos esforços de resgate. A Rússia já enviou mais de cem especialistas em resposta a emergências para ambos os países.













Os esforços de resgate na Síria, no entanto, foram prejudicados pelos danos que a infraestrutura civil do país sofreu ao longo de uma guerra de uma década, bem como pelas sanções econômicas impostas por Washington.

Os EUA romperam relações com Damasco em 2011, depois que os protestos em todo o país se transformaram em uma guerra civil que ainda continua. Washington se aliou a facções rebeldes na Síria, que incluem jihadistas que viajaram para o país vindos de outros lugares. O governo sírio descreveu a assistência de Washington aos grupos rebeldes como uma intervenção militar. Estima-se que os EUA e seus aliados controlem cerca de um terço do território sírio, incluindo partes ricas em petróleo e terras férteis.