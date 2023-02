Britânicos enfrentam redução ‘permanente’ nos padrões de vida – relatório – CMIO

As famílias do Reino Unido estão sofrendo um “permanente” declínio nos padrões de vida à medida que os salários ficam atrás da inflação de dois dígitos e as famílias lutam para pagar suas contas, alertou o Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social (NIESR).

De acordo com uma previsão do mais antigo instituto de pesquisa econômica independente do Reino Unido, divulgada na quarta-feira, 7 milhões de famílias, o equivalente a uma em cada quatro, não conseguirão cobrir suas contas de energia e alimentação quando o governo começar a reduzir seu programa de subsídios em abril. .

Os preços da energia continuam altos, enquanto a inflação está acima de 10%, mais de cinco vezes a meta de 2% do Banco da Inglaterra. O NIESR disse que a meta não será alcançada até o segundo semestre de 2025.

Somente a inflação dos supermercados disparou para um novo recorde de 16,7% nas quatro semanas de janeiro, elevando a conta média anual de compras de alimentos no Reino Unido para £ 5.504 (US$ 6.781), um aumento de £ 788 (US$ 974) em relação ao ano passado, de acordo com a pesquisa mais recente. por Kantar.













Os economistas do NIESR alertam que as famílias de renda média serão as mais atingidas pela crise do custo de vida. Enquanto as famílias mais pobres recebem ajuda estatal adicional, as classes médias enfrentarão um declínio entre 7% e 13% em sua renda disponível, ou até £ 4.000 (US$ 4.800).

“O que vimos é que os choques que surgiram nos tornaram progressivamente mais pobres por pessoa”, disse o diretor do NIESR, Jagjit Chadha.

Embora o instituto acredite que o Reino Unido escapará por pouco de uma recessão, ele prevê que o país verá “anêmico” crescimento de apenas 0,2% este ano, antes que o PIB suba 1% em 2024 e 1,6% em 2025. Para milhões de famílias, é “certamente parecerá uma recessão”, NIESR alertou.

“Esse mal-estar parece estar afetando grandes partes do mundo avançado, mas em muitas medidas o Reino Unido parece estar no fundo do poço e acho que isso é uma grande preocupação”, disse. disse Chadha.

No início deste mês, o Fundo Monetário Internacional disse que a Grã-Bretanha terá o pior desempenho econômico entre outras grandes nações industrializadas e se tornará o único membro do G7 a enfrentar uma recessão este ano.

