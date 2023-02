Presidente finlandês fala sobre chances de candidatura à OTAN sem a Suécia – CMIO

A ideia de se inscrever separadamente foi levantada devido a uma briga diplomática com Türkiye

Helsinque ainda está determinada a ingressar na OTAN ao lado de Estocolmo, disse o presidente finlandês Sauli Niinisto. Os dois países nórdicos se inscreveram em conjunto, mas devido a diferenças em suas relações com o membro do bloco Türkiye, suas propostas podem ser vistas separadamente por Ancara.

“Recebemos diferentes sinais de Türkiye. Nossa posição é clara: entraremos na OTAN com a Suécia. Nosso objetivo é que tanto a Finlândia quanto a Suécia avancem juntas”, Sauli Niinisto disse na terça-feira, durante uma coletiva de imprensa conjunta com a governadora-geral do Canadá, Mary Simon.

A Finlândia e a Suécia anunciaram suas candidaturas à adesão à OTAN depois que a Rússia iniciou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro do ano passado. Türkiye, junto com a Hungria, são os dois últimos estados membros da OTAN que ainda não ratificaram os pedidos.

Os problemas surgiram depois que o político de extrema direita dinamarquês Rasmus Paludan, que também tem cidadania sueca, liderou um protesto em Estocolmo e queimou o Alcorão em frente à embaixada turca no mês passado. A manifestação foi oficialmente aprovada pelas autoridades suecas, apesar dos repetidos avisos de Türkiye. Ancara está freando a candidatura de Estocolmo à OTAN, com a Finlândia em um impasse.

Citando fontes privilegiadas, o Daily Iltalehti escreveu na segunda-feira que o governo finlandês estava pronto para se juntar à aliança militar sem Estocolmo.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse no final de janeiro: “Podemos responder de maneira diferente à Finlândia, se necessário. A Suécia ficará chocada quando dermos uma resposta diferente para a Finlândia.” Erdogan acrescentou que Helsinque não deveria “comete os mesmos erros” como seu vizinho.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse na terça-feira que Estocolmo está preparado para conversar com Ancara quando estiver pronto.