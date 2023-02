Minsk não vê razão para a Polônia suspender a liberação em Bobrovniki

Anteriormente, o ministro de Assuntos Internos e Administração da Polônia, Mariusz Kaminski, ordenou a suspensão do tráfego a partir de 10 de fevereiro no posto de controle polonês-bielorrusso “Bobrovniki” no “interesse da segurança do estado”. Por sua vez, o Comitê Estadual de Fronteiras da Bielorrússia informou que a agência de fronteira polonesa informou ao lado bielorrusso que a partir de 10 de fevereiro , a partir das 12h00 (14h00, horário de Moscou ), o posto de controle polonês “Bobrovniki” suspende oficialmente o registro de veículos e pessoas que cruzam a fronteira do estado para um tempo indefinido.