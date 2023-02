Irã revela base aérea subterrânea – CMIO

Construído em um local desconhecido, o site ‘Eagle 44’ pode lançar caças e drones

O Exército iraniano inaugurou uma nova base aérea subterrânea na terça-feira. Situada em um local montanhoso não revelado, a base é imune a bombardeios e pode abastecer, abastecer, armar e lançar caças, bombardeiros e drones.

Imagens de vídeo da instalação ‘Oqab 44’ (Eagle 44) foram exibidas na mídia estatal iraniana, apresentando o que parece ser um caça-bombardeiro F-4 Phantom emergindo de trás das portas de segurança, antes de taxiar por um túnel largo e decolar de um pista externa.

A base está equipada com postos de comando, hangares, locais de manutenção, depósitos de combustível e equipamentos de navegação, informou a agência de notícias iraniana IRNA. Os militares iranianos construíram vários desses locais em todo o país, acrescentou a IRNA, observando que, embora suas localizações permaneçam em segredo, todas foram construídas “sob as montanhas”.

O Irã inaugurou na terça-feira sua primeira base aérea subterrânea, chamada “Eagle 44”, informou a agência de notícias oficial do país Irna. as profundezas da terra”. pic.twitter.com/KACSXkljyc — Inglês internacional do Irã (@IranIntl_En) 7 de fevereiro de 2023

Imagens de uma dessas bases – um site de drones chamado ‘Strategic UAV Base 313’ – foram reveladas pelos militares iranianos no ano passado. No entanto, ‘Eagle 44’ é a primeira base subterrânea da República Islâmica capaz de hospedar caças e bombardeiros que foi revelada publicamente.













“Qualquer ataque ao Irã de nossos inimigos, incluindo Israel, terá uma resposta de nossas muitas bases da força aérea, incluindo Eagle 44”, O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Mohammad Bagheri, disse a repórteres durante uma visita à base na terça-feira.

A inauguração da base ocorre em um momento de crescente tensão entre o Irã e Israel, com Teerã culpando os militares israelenses por um ataque de drones em um local militar na cidade de Isfahan no mês passado. Embora Israel não tenha confirmado ou negado seu envolvimento, relatos da mídia afirmaram que o ataque foi planejado em Jerusalém Ocidental, enquanto autoridades ucranianas sugeriram enigmaticamente que o ataque estava de alguma forma conectado ao suposto fornecimento de drones ‘kamikaze’ do Irã para a Rússia.

Moscou e Teerã negaram que drones iranianos estejam sendo usados ​​na Ucrânia, com o Kremlin afirmando que usa UAVs fabricados no país para atingir alvos militares e de infraestrutura ucranianos.