A resolução anti-socialismo do Congresso dos EUA é sem sentido e irônica – CMIO

A denúncia bipartidária dos ‘horrores do socialismo’ expõe o imperialismo americano

O recém-criado 118º Congresso acaba de assumir o cargo e eles já começaram a trabalhar em questões essenciais relacionadas ao povo americano. Dias atrás, a Câmara dos Deputados aprovou a H.Con.Res.9 – Denunciando os horrores do socialismo, que teve apoio bipartidário.

A resolução em si é totalmente simbólica. Na verdade, não faz nada para tomar medidas contra “socialismo.” O que provavelmente é, por baixo de todos os enfeites, é uma isca dos republicanos para os democratas. Os democratas que votaram contra (e foram muitos) provavelmente enfrentarão uma série de anúncios de ataque no futuro de adversários republicanos em suas respectivas eleições.

Mas o próprio texto da resolução é uma piada completa. Ele denuncia as dezenas de milhões de mortes chinesas que supostamente aconteceram durante o Grande Salto Adiante de Mao Zedong. Ele lista uma série de líderes comunistas que cometeram atrocidades semelhantes. E diz que nações como Cuba e Venezuela já foram prósperas antes de sucumbir à ideologia comunista.

O que é irônico é que muitas das nações listadas, como Coréia do Norte, Nicarágua, Cuba e Venezuela, na verdade sofreram muito mais com o imperialismo americano do que com “socialismo.” Por exemplo, os americanos massacraram milhões em sua campanha militar na Coréia e nivelaram praticamente todos os prédios do Norte acima de um andar. Eles cometeram crimes de guerra atrozes e ponderaram sobre o uso de armas nucleares táticas para bloquear as linhas de abastecimento soviéticas e chinesas.













Olhando para Cuba, o embargo por si só está cobrando um preço enorme da economia local. Tem sido denunciada rotineiramente todos os anos pela maioria dos países do mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), mesmo com a adesão de aliados dos EUA. Os EUA também administram um gulag para suspeitos de terrorismo, sem o devido processo legal, na ilha de Cuba na Baía de Guantánamo.

A Nicarágua tem estado sob uma barragem constante de terrorismo patrocinado pelos Estados Unidos por décadas. Na década de 1980, os Contras patrocinados pelos Estados Unidos cometeram crimes indescritíveis contra o governo sandinista do presidente Daniel Ortega e se recusaram a participar do processo democrático. Os EUA perderam um processo perante a Corte Internacional de Justiça durante esse período por patrocinar paramilitares e plantar minas nos portos da Nicarágua.

Quanto à União Soviética e às mortes mencionadas na resolução, a URSS foi a nação mais sancionada do mundo durante sua fundação e era um país tecnologicamente atrasado repleto de contradições internas. Sem dúvida, milhões de soviéticos perderam suas vidas devido à insegurança alimentar durante os primeiros dias da URSS – mas dizer que isso foi induzido artificialmente é controverso.

Isso não quer dizer, entretanto, que a ideologia comunista, principalmente como existia no Bloco de Leste, era perfeita. Foi atormentado por contradições cada vez maiores que levaram ao seu eventual colapso. E, de fato, só porque o país foi isolado pelos países ocidentais não exigia que ele se transformasse em uma masmorra virtual. Nem todas as questões do socialismo podem ser atribuídas à intervenção americana.













Apesar disso, os crimes do imperialismo americano não podem ser ignorados quando se delibera sobre a história do movimento socialista. Se for permitido florescer sem interferência externa, provavelmente, as instituições opressivas criadas para subjugar a influência externa podem não ter existido em primeiro lugar. No exemplo da Nicarágua, o objetivo explícito do governo dos EUA era impedir a taxa de progresso social e forçar os sandinistas a canalizar dinheiro para suas forças armadas, criando assim as condições para a agitação social.

Ao denunciar os horrores do socialismo, o Congresso dos EUA apenas provou que o verdadeiro horror que existe no mundo de hoje é o imperialismo americano e sua inclinação irrestrita à subjugação e dominação. Como dito antes, esses horrores são praticamente denunciados todos os anos perante a AGNU, ou seja, órgão mais representativo da população total mundial. Os EUA deveriam ter vergonha de suas ações em cada um dos exemplos de países listados na resolução.

E quanto à sua conclusão sobre a resistência a todas as formas de políticas socialistas nos Estados Unidos, isso é horrível para o povo americano. Embora, é claro, a resolução não tenha sentido, as políticas defendidas pelo movimento socialista – assistência médica universal, educação universal, licença parental universal e muito mais – são políticas que o povo americano precisa e anseia desesperadamente.