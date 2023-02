Crescimento da China revisado para cima – CMIO

A Fitch Ratings melhorou sua perspectiva devido a uma recuperação mais rápida do que o esperado na atividade econômica

A economia chinesa terá um desempenho melhor do que o esperado e deve crescer 5% este ano, informou a Fitch Ratings em uma previsão revisada publicada na quarta-feira.

A previsão de crescimento para a segunda maior economia do mundo foi elevada em relação às expectativas de dezembro de 4,1% devido a “evidências de que o consumo e a atividade estão se recuperando mais rapidamente do que o inicialmente previsto” quando Pequim suspendeu suas rigorosas restrições ao Covid-19.

Isso ocorre após um desempenho mais fraco do que o esperado no ano passado, quando o PIB do país cresceu 3%, prejudicado por bloqueios severos. A agência de rating espera que a atividade econômica seja forte no primeiro semestre do ano, impulsionada por um “recuperação rápida” da pandemia.

“Acreditamos que a estabilização da recuperação continuará sendo o foco principal no curto prazo, mas não prevemos uma flexibilização agressiva da macropolítica”, disse. os economistas escreveram em um comunicado.

O mais recente Índice de Gerentes de Compras (PMI) da China, uma medida da atividade comercial de manufatura e serviços, também disparou, indicando crescimento.

O PMI industrial do país subiu para 50,1 em janeiro, ante leitura anterior de 47, enquanto o PMI de serviços subiu para 54,4, o maior nível desde junho de 2022. Um valor acima de 50 indica expansão da atividade econômica, enquanto uma leitura abaixo aponta para uma contração. .













O UBS espera que o consumo da China melhore moderadamente, prevendo que os gastos serão bastante “cauteloso” devido a tensões na confiança do consumidor.

“Com o emprego e a renda familiar ainda precisando de recuperação, a confiança do consumidor pode não se recuperar completamente, mas permanecer cautelosa”, disse. disse o economista-chefe do banco de investimento para a China, Wang Tao, em nota.

O excesso de poupança das famílias chinesas é estimado em 4 trilhões a 4,6 trilhões de yuans (US$ 590 bilhões a US$ 678 bilhões), mas, de acordo com o UBS, essas economias podem não ser gastas este ano.

“Mais normalização do comportamento do consumidor e mais liberação de excesso de economia podem ajudar a sustentar a futura recuperação do consumo em 2024 e além”, afirmou. Wang acrescentou.

O UBS espera que o crescimento do consumo doméstico da China suba de 10 a 11% em termos nominais e 7,8% em termos reais em 2023.

