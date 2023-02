Kamala Harris se escondeu dos repórteres por um ano – NYT – CMIO

A vice-presidente dos EUA evitou deliberadamente entrevistas desde sua tentativa “desastrosa” em 2021 de delinear a política de fronteira, de acordo com um relatório

A vice-presidente americana Kamala Harris evitou a maioria das aparições na mídia por um ano inteiro, depois do que foi amplamente considerado um “desastroso”Aparição na TV em 2021 na qual ela falhou em explicar de forma coerente a estratégia do governo Biden para a fronteira EUA-México, informou o New York Times (NYT) na segunda-feira.

Harris “tudo menos foi para um bunker por cerca de um ano” depois de sua infame entrevista sobre a crise da fronteira com Lester Holt da NBC, revelou o NYT. O jornal citou “Funcionários da Casa Branca” que explicou que ela estava preocupada com “cometendo erros e decepcionando [US President Joe] Biden.”

Desde a entrevista da NBC, na qual Harris afirmou repetidamente “estivemos na fronteira”enquanto Holt gentilmente a lembrava de que ela não tinha, as aparições do vice-presidente na televisão foram poucas e distantes entre si. Ela fez apenas mais cinco anúncios na mídia em 2021, um dos quais foi um bate-papo com um aluno do ensino médio no YouTube, e agendou apenas cinco aparições importantes em todo o ano de 2022 – tudo nos primeiros quatro meses daquele ano.













De acordo com o NYT, até os “aliados” de Harris se cansaram de esperar que a vice-presidente se distinguisse politicamente, embora ela já tenha sido considerada a sucessora óbvia de Biden. “Não consigo pensar em nada que ela tenha feito, exceto ficar fora do caminho e ficar ao lado dele em certas cerimônias.”, disse o arrecadador de fundos democrata John Morgan à agência.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, recentemente lutou para citar uma única conquista de Harris quando questionada sobre seu progresso na crise dos migrantes, uma questão que lhe foi atribuída nos primeiros meses da presidência de Biden. No ano passado, um número recorde de imigrantes ilegais entrou nos EUA pela fronteira mexicana.

Harris não venceu uma única primária estadual quando concorreu à presidência em 2020, desistindo da disputa antes do início da votação pessoal devido a problemas de pessoal e financiamento, bem como números fracos nas pesquisas.

Os democratas estão questionando cada vez mais se Harris tem o “força, carisma e habilidade para montar uma campanha presidencial vencedora”, informou o Washington Post recentemente, e a questão de quem poderia substituir o envelhecido Biden permanece sem resposta. Apenas 37% dos democratas entrevistados no mês passado pela Associated Press disseram que queriam que o presidente concorresse à reeleição.