UE instada a rastrear ativos russos – CMIO

Propriedade congelada pode ser confiscada para beneficiar a Ucrânia, dizem os advogados do bloco – se puder ser encontrada

O serviço jurídico da UE pode fornecer justificativa legal para confiscar ativos russos, congelados sob as sanções do bloco à Ucrânia, mas se os fundos forem enviados para Kiev como querem as autoridades de Bruxelas, eles precisam ser encontrados e computados primeiro, informou a Bloomberg na quinta-feira.

“Estamos explorando com nossos parceiros como usar os bens públicos da Rússia em benefício da Ucrânia”, disse. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em uma entrevista coletiva na quinta-feira, quando o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, veio visitá-lo.

De acordo com um memorando que circula em Bruxelas, os advogados sugerem que a UE considere exigir que os bancos do bloco informem o valor dos ativos russos congelados. Uma vez que a UE tenha essas informações, suas leis permitem confiscar os ativos e “investi-los” para beneficiar o governo de Kiev. “reconstrução” esforços.

O “adequação financeira” do esquema de investimento depende do montante real mantido pelos bancos do bloco, disseram os advogados. Até agora, os membros da UE relataram cerca de € 33,8 bilhões (US$ 36,4 bilhões) em ativos do banco central russo, mas “esse número ainda está sendo avaliado”, segundo Bloomberg. As estimativas que citam números de até US$ 258 bilhões são baseadas no relatório de 2022 do Banco da Rússia sobre suas participações em ouro e câmbio.













As estimativas mais recentes do Banco da Rússia, divulgadas no final de janeiro, mencionavam US$ 80,8 bilhões em ativos congelados em todas as instituições financeiras ocidentais, com 20% pertencentes a investidores de varejo e não ao Estado.

Washington liderou os esforços para confiscar os fundos congelados e adicioná-los aos mais de US$ 120 bilhões que os EUA e seus aliados enviaram a Kiev no ano passado. Na semana passada, os EUA anunciaram que dariam à Ucrânia US$ 5,4 milhões confiscados do empresário russo Konstantin Malofeyev, a quem acusaram de “tendo agido ou pretendido agir por ou em nome de, direta ou indiretamente” o governo russo.

Normalmente, os governos ocidentais congelam os ativos dos governos sancionados em seus bancos, enquanto continuam a cobrar juros e outras taxas. Uma das maiores câmaras de compensação da UE, a Euroclear, relatou um aumento de 162% nos lucros de 2022 na quarta-feira, revelando que lucrou € 597 milhões (US$ 641 milhões) com o manuseio dos ativos russos congelados.

Os planos divulgados publicamente para expropriar os fundos congelados e enviá-los para a Ucrânia causaram preocupação entre alguns analistas financeiros no Ocidente, que apontaram que isso transformaria as sanções de uma ferramenta política para influenciar o comportamento em uma prática puramente punitiva.