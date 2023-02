MRE russo: exigências dos EUA para retomar inspeções de armas nucleares são 'cínicas'

“Afirmamos com plena certeza que – até que Washington reconsidere sua linha hostil em relação à Rússia e abandone a política de ameaças crescentes à nossa segurança nacional – quaisquer ‘sinais positivos’ ou ‘passos em direção’ às questões levantadas pelos EUA no contexto da implementação do START serão injustificados, extemporâneos e inapropriados”, enfatizou a pasta.