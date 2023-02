Rei britânico Charles III envergonhado em uma mesquita

Os leitores do The Telegraph se divertiram com o rei Carlos III, que foi notado com um buraco na meia enquanto visitava uma mesquita.

O rei nunca tentou seguir as tendências da moda, observa o The Telegraph, favorecendo seus designs favoritos que resistiram ao teste do tempo. No entanto, talvez os assistentes reais aconselhem Sua Majestade a comprar um novo par de meias, os autores do artigo não resistiram à piada.