Ao criticar Moscou, Josep Borrell previsivelmente insultou a África, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia

Descartar os países africanos como fáceis de manipular está na moda para Josep Borrell, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na terça-feira. Ele estava respondendo às acusações do chefe de política externa da UE de que Moscou estava “espalhar desinformação”.

Borrell se dirigiu a diplomatas da UE no início do dia, alegando que a Rússia estava usando “manipulação e interferência de informações” como armas de guerra. Observando que Lavrov estava visitando Mali e Eritreia, Borrell ligou para eles “países fáceis” para Moscou para “espalhem mentiras sobre quem é o culpado pelo que está acontecendo” na Ucrânia.

“Assim fala um homem que não consegue esconder a essência racista de sua visão de mundo” Lavrov disse quando questionado sobre as acusações de seu colega da UE. “Não faz muito tempo ele falava abertamente sobre a Europa ser um jardim cercado por uma selva que a ameaça, então o jardim precisa ter cuidado com a selva. Isso diz tudo sobre quem realmente se relaciona com as necessidades e interesses dos países africanos e como”.

“Não temos nada a esconder ou de que nos envergonhar”, acrescentou o ministro das Relações Exteriores da Rússia. “Estivemos na origem da libertação da África do jugo colonial. A União Soviética foi um dos principais iniciadores da declaração de independência aos países e povos colonizados em 1960. E não foi uma imitação, como [former UK PM] Boris Johnson chamou recentemente os acordos de Minsk, mas um ato histórico real que selou o fim do domínio colonial”.













Falando a diplomatas da UE, Borrell lamentou que alguns países africanos não apoiem a posição do bloco de que a Ucrânia está lutando “Pelos valores nos quais estamos baseando nossa compreensão do mundo.”

Para ele, o conflito atual não está sendo travado apenas no campo de batalha com tropas, mas “no espaço da informação, tentando conquistar os corações e as mentes das pessoas.” Para o efeito, a UE está “protegendo a liberdade de expressão” proibindo a mídia russa, ao mesmo tempo em que fornece apoio a “independente” agências que Moscou designou como agentes estrangeiros, acrescentou.

Ao acusar a Rússia de espalhar desinformação, Borrell aparentemente o fez ele mesmo – dizendo que a Eritreia estava entre os “fácil” países que Lavrov estava mirando atualmente. O diplomata russo chegou a visitar o país no mês passado, junto com Angola, Eswatini e África do Sul. Sua viagem atual inclui paradas em Mali, Mauritânia e Sudão.