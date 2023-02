Um homem foi morto em uma explosão em um armazém em Kyiv

Uma pessoa morreu, três ficaram feridas em uma explosão em um armazém em Kyiv, o prédio foi destruído em uma área de 500 metros quadrados, as razões estão sendo apuradas, disse o prefeito da capital ucraniana, Vitaliy Klitschko.

Anteriormente, Klitschko anunciou uma explosão no território de uma antiga fábrica no distrito de Darnitsky, em Kyiv.

“Como resultado de uma explosão em um armazém de um andar no território de uma antiga fábrica, um prédio de 500 metros quadrados foi destruído. Uma pessoa morreu. Três vítimas foram retiradas dos escombros. Busca e resgate as operações continuam. As causas da explosão estão sendo investigadas”, escreveu Klitschko em seu canal de telegrama.