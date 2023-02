EUA emitem pedido a Israel sobre Cisjordânia – mídia – CMIO

Washington supostamente espera que a Autoridade Palestina retome a cooperação de segurança recentemente suspensa com Jerusalém Ocidental

Os EUA pediram a Israel e ao Estado da Palestina que “pausa” ações de hostilidades entre si, vários meios de comunicação relataram na terça-feira, citando autoridades não identificadas de Jerusalém Ocidental e Washington. O pedido americano foi entregue às duas partes na semana passada pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante sua visita de dois dias a Israel.

Ou seja, Blinken pediu a Israel que suspendesse temporariamente as atividades de assentamento ilegal na Cisjordânia ocupada, bem como a demolição de casas palestinas na área e em Jerusalém Oriental. Ao mesmo tempo, os EUA querem que a Autoridade Palestina suspenda suas atividades anti-israelenses na ONU e retome a coordenação de segurança com Israel depois de ter sido suspensa no mês passado.

Washington supostamente espera que o “pausa” durará vários meses, pelo menos, a fim de evitar que as tensões em curso entre Israel e a Palestina se transformem em um conflito total.

Não está imediatamente claro se a chamada dos EUA realmente se concretizará, como relatos da mídia sobre o iminente “pausa” surgiu logo após um novo ataque israelense a um campo de refugiados na Cisjordânia ocupada. Várias pessoas foram mortas por tropas israelenses durante a operação noturna no campo de refugiados de Aqbat Jabr, perto da cidade de Jericó. As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os homens mortos eram “terroristas armados”, supostamente planejando um tiroteio em massa. A Autoridade Palestina, por sua vez, condenou a operação como um “crime,” enquanto militantes locais prometeram responder.













Ao mesmo tempo, Israel suspendeu seu plano de demolir um prédio em Jerusalém Oriental. Originalmente previsto para demolição na terça-feira, o local, que abriga cerca de 100 pessoas, permanecerá intacto por enquanto, anunciou Israel na segunda-feira. A ordem de demolição, no entanto, mantém-se em vigor e a sua execução foi apenas adiada a pedido do Gabinete do Primeiro-Ministro.

As tensões entre os dois lados aumentaram após um ataque mortal dos militares israelenses a um campo de refugiados palestinos em Jenin no mês passado, que deixou dez mortos. As autoridades israelenses disseram na época que os palestinos mortos eram um “Esquadrão do terror” planejando um ataque.

Logo após o ataque, um palestino abriu fogo contra fiéis judeus em uma sinagoga em Jerusalém, deixando sete mortos, enquanto um adolescente palestino atirou e feriu dois israelenses no dia seguinte. Além de ataques terrestres, Israel também realizou ataques aéreos em supostos “locais militares” na Faixa de Gaza.