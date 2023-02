O transporte da ‘frota fantasma’ do Irã sancionou o petróleo russo – FT – CMIO

O número de navios implantados para as importações vem crescendo, informa a agência

O Irã tem implantado mais navios como parte de uma “frota fantasma” transportando petróleo russo em meio a sanções ocidentais às exportações do país, informou o Financial Times na terça-feira.

O termo ‘frota fantasma’ refere-se a navios-tanque usados ​​para contornar as sanções para o transporte de petróleo. O Irã e a Venezuela aperfeiçoaram a prática nos últimos anos para contornar as sanções dos EUA.

O relatório disse que pelo menos 16 navios começaram a transportar petróleo russo nos últimos dois meses. Anteriormente, apenas nove petroleiros haviam mudado para a rota russa desde o início das hostilidades na Ucrânia.

De acordo com o FT, o volume de petróleo russo transportado em embarcações identificadas como parte da rede ‘fantasma’ saltou para mais de 9 milhões de barris em janeiro, de menos de 3 milhões de barris em novembro.

Muitos operadores de navios-tanque estão dispostos a participar devido às taxas atraentes oferecidas, disse um corretor de navios não identificado à agência.

“Todo mundo é um pecador agora,” disse o corretor de navios. “A linha entre o mercado cinza e o mercado de petroleiros convencionais definitivamente ficou mais tênue no ano passado.”













Sob as sanções existentes sobre o petróleo russo, a UE, os países do G7 e a Austrália proibiram outras nações de acessar seguros e serviços de remessa, a menos que cumpram um limite de preço para produtos refinados.

O petróleo russo ainda está sendo embarcado em petroleiros que operam com seguro ocidental, de acordo com o FT. Este seguro está disponível apenas com a condição de que o petróleo tenha sido comprado por menos do que o preço máximo, explicou, acrescentando que o preço do principal Urais para exportação da Rússia caiu para um desconto de US$ 30 a US$ 40 o barril abaixo dos petróleos de referência internacionais, como como Brent.

O relatório apontou que Moscou já teve que redirecionar grande parte de seu petróleo para a Ásia depois que a proibição de suas importações marítimas pela UE entrou em vigor em 5 de dezembro. As estatísticas mostram que China e Índia vêm aumentando as importações, comprando quantidades recordes de petróleo russo combustível.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT