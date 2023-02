Representante Matt Gaetz diz que carregamentos de armas apenas “prolongam a matança”

Os EUA devem parar de enviar bilhões de dólares para reforçar as forças armadas da Ucrânia, disse o congressista republicano Matt Gaetz durante um discurso na Câmara dos Deputados na segunda-feira. Ele criticou o presidente Joe Biden e ambas as partes, dizendo que o conflito na Ucrânia está beneficiando apenas os empreiteiros militares.

“Amanhã [at the State of the Union address] O presidente Biden nos dirá quanto mais devemos fazer pela Ucrânia ”, Gaetz disse, acrescentando que as hostilidades em andamento estão apenas enchendo os bolsos da indústria militar americana.

“Empreiteiros de defesa precisam que haja uma guerra acontecendo em algum lugar. Quer as armas acabem nas mãos do ISIS, do Talibã, do Batalhão Azov ou do mercado negro”, de acordo com Gaetz. O apoio de Washington à Ucrânia com armas infinitas não acabará com a guerra, mas apenas “prolongar a matança” ele disse.

Uma nação séria nunca permitiria que interesses estrangeiros no exterior ou interesses especiais em casa ditassem sua política externa.

“Bandidos nas montanhas de Sinaloa machucam mais americanos do que os [Russian] homens na Crimeia”, Gaetz disse, acrescentando que os benefícios do conflito para os americanos normais são “incerto”.

Ele lamentou que “estrangeiros” vieram para Washington “para nos ensinar sobre gastar o dinheiro de nossos eleitores em um conflito a milhares de quilômetros de distância” – uma referência à visita do presidente ucraniano Vladimir Zelensky ao Capitólio dos Estados Unidos em dezembro.

Ele acusou Biden de fazer “tudo possível” para provocar uma guerra nuclear com a Rússia e exortou a Casa Branca a buscar uma solução por meio da diplomacia.

Biden prometeu 31 tanques M1 Abrams fabricados nos EUA para a Ucrânia no final de janeiro, mas disse que Washington não enviaria caças F-16. Gaetz observou que a Lockheed Martin, fabricante do avião de guerra, estava aumentando a produção antecipando que em breve poderia haver “transferências de terceiros” dos jatos para Kiev.

Questionado sobre as entregas de tanques, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em janeiro que eles serão “queimar” como qualquer outra arma na zona de conflito.