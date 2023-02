Lucros da câmara de compensação da UE sobre ativos russos congelados – CMIO

Aproximadamente metade dos ganhos da Euroclear em 2022 veio de juros sobre fundos que pertencem aos russos

Uma importante empresa de transações de valores mobiliários da UE, a Euroclear, registrou um lucro líquido recorde em seu relatório de lucros de 2022 na quarta-feira.

Segundo a empresa, seus ganhos totalizaram € 1,2 bilhão (US$ 1,3 bilhão), um aumento de 162% em relação ao ano anterior. Ele observou que € 597 milhões (US$ 641 milhões) ou cerca de metade desses ganhos vieram de operações com ativos russos que foram congelados sob sanções da UE contra Moscou.

A empresa com sede na Bélgica liquida e compensa negociações de valores mobiliários realizadas nas bolsas europeias e atua como depositária central de valores mobiliários para instituições financeiras que operam nos mercados europeus. A empresa encerrou as transações com o National Settlement Depository (NSD) da Rússia e bloqueou as contas NSD em seu sistema após sanções contra a câmara de compensação russa em meados de 2022. A medida efetivamente tornou os russos incapazes de acessar seus ativos mantidos no Euroclear.

Ao longo do ano, os dividendos, pagamentos de cupons e resgates de títulos pertencentes aos russos se acumularam nas contas da Euroclear. O banco estimou que, no final de 2022, seu balanço aumentou € 99 bilhões em relação a 2021, para € 124 bilhões. Os recursos, de acordo com a estratégia de risco da empresa, foram aplicados, gerando um resultado acumulado de 821 milhões de euros.

“Os saldos de caixa aumentaram significativamente como consequência das sanções internacionais à Rússia… As sanções internacionais e as contramedidas russas resultaram em uma perda de atividades de clientes sancionados e títulos russos que impactaram a receita comercial,” disse o Euroclear, observando, no entanto, que a receita de juros acumulada “mais do que inventado” por quaisquer perdas.

“Os ganhos futuros vinculados às sanções continuarão a depender do ambiente de taxas de juros vigentes e da evolução das sanções. O Conselho espera que a receita de juros continue crescendo à medida que os pagamentos e resgates bloqueados continuem se acumulando, embora em um ritmo mais lento durante 2023,” a empresa previu.













Os investidores russos enfrentaram problemas para realizar transações e receber pagamentos de títulos estrangeiros no início de março do ano passado, mesmo antes da sanção do NSD, quando as câmaras de compensação estrangeiras interromperam as transferências enquanto aguardavam esclarecimentos das autoridades sobre as restrições anti-Rússia.

O NSD tenta há meses obter licenças para a liberação de fundos russos dos sistemas de compensação. Em dezembro, os reguladores da Bélgica e de Luxemburgo emitiram tais licenças, após o que o NSD e vários outros corretores russos solicitaram a liberação de fundos.

No entanto, especialistas dizem que as licenças não garantem que os investidores russos verão seu dinheiro em um futuro próximo, pois há incerteza sobre o procedimento de retirada. Além disso, houve apelos dentro da UE e no Ocidente em geral para aproveitar os fundos russos congelados e usá-los para a reconstrução da Ucrânia.

