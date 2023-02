Bloomberg: visita de Lavrov ao Sudão foi completa surpresa para Ocidente

“O ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, e enviados dos Estados Unidos e da Europa encaminharam-se para o Sudão simultaneamente, enquanto o Kremlin e seus oponentes ocidentais intensificam a competição na África. A visita dos seis embaixadores foi planejada por um longo tempo, e as conversas no mesmo dia envolvendo, escreve a agência, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto.