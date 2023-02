Incêndios e confrontos irrompem em protesto na França (VÍDEOS) — CMIO

Um protesto contra as reformas previdenciárias do governo se tornou violento na cidade francesa de Rennes na terça-feira, quando a tropa de choque usou gás lacrimogêneo para dispersar um grupo de cerca de 200 manifestantes que construíram barricadas e atiraram em policiais com fogos de artifício. Dezenas de milhares de pessoas também participaram de greves e protestos em todo o país.

As greves e marchas foram uma repetição dos protestos do mês passado, que levaram cerca de 1,2 milhão de pessoas às ruas das principais cidades da França, segundo dados do Ministério do Interior francês. As últimas manifestações ocorrem quando o parlamento debate o projeto de lei de reforma previdenciária proposto pelo presidente Emmanuel Macron, que aumentaria a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos.

Na cidade de Rennes, no noroeste, “cerca de 200 indivíduos” recusou-se a se dispersar após o fim de um desfile planejado e começou a enfrentar policiais, disseram autoridades da cidade ao TF1. As autoridades da cidade pediram aos manifestantes que deixassem o local e “dissociar-se dos encrenqueiros”, mas o grupo ergueu barricadas que depois incendiaram.

Enquanto os manifestantes lançavam fogos de artifício contra a polícia, os policiais responderam com gás lacrimogêneo. Um canhão de água foi usado contra a multidão, informou o TF1.

Cerca de 13 pessoas foram presas e um policial ficou ferido, disseram autoridades da cidade. Incêndios puderam ser vistos em toda a cidade depois que a reunião foi finalmente dispersada, com fumaça subindo para o céu perto da Catedral de St. Pierre, no centro da cidade.

Cerca de 400.000 pessoas marcharam em Paris, disse o sindicato de esquerda CGT. No entanto, o sindicato relatou comparecimento semelhante em uma marcha no mês passado, enquanto o Ministério do Interior estimou o comparecimento em 80.000. A manifestação em Paris foi descrita como “pacífico” e “festivo” pela mídia francesa.