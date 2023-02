Moscou revela prazo para resposta às sanções ocidentais de petróleo – CMIO

A Rússia decidirá sobre contramedidas até o final deste mês, de acordo com o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak

A Rússia revelará medidas de retaliação ao teto de preço introduzido pela UE e pelo G7 em seus produtos petrolíferos até março, afirmou o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak na quarta-feira.

“Agora estamos estudando as novas decisões tomadas [by the EU and the G7 on the embargo and the price cap on fuel from Russia] para entender a viabilidade [of a response],” disse Novak. “Claro, haverá decisões antes de março. acrescentou o ministro.

As restrições da UE aos produtos petrolíferos refinados russos entraram em vigor em 5 de fevereiro, estabelecendo um limite de preço de US$ 100 por barril para diesel, combustível de aviação e gasolina provenientes da Rússia, bem como um limite de US$ 45 por barril para outros produtos petrolíferos que comércio abaixo do preço do petróleo, como o óleo combustível usado na indústria.

Os limites de preços, juntamente com a proibição da UE às importações de produtos petrolíferos russos, fazem parte de um acordo mais amplo entre os países do G7. Segue-se um limite de US $ 60 por barril para o petróleo russo que o G7, juntamente com a UE e a Austrália, impôs em 5 de dezembro.

As medidas proíbem as empresas ocidentais de financiar, segurar, negociar, intermediar ou transportar cargas de petróleo e produtos petrolíferos russos, a menos que tenham sido comprados abaixo ou abaixo dos limites de preços estabelecidos.













Na terça-feira, no entanto, Bruxelas emitiu exceções ao embargo, afirmando que o petróleo bruto russo misturado com produtos petrolíferos em um terceiro país estará isento de um teto de preço.

As medidas permitirão que os países da UE continuem comprando produtos petrolíferos russos, como diesel de terceiros países, uma vez que Moscou proibiu qualquer venda sob o esquema de preço máximo.

O Kremlin chamou os preços máximos de um instrumento não comercial. O governo russo proibiu as vendas de petróleo a compradores que mencionam os limites de preço em seus contratos, prometendo uma restrição semelhante em relação aos últimos limites da UE para produtos petrolíferos.

