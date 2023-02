Pentágono aterrissa aeronave após reavaliar o risco de acidente – mídia – CMIO

Os militares dos EUA supostamente planejam um redesenho da embreagem para seu tiltrotor V-22 Ospreys, meses depois de concluir que eles eram seguros para voar.

Um número não revelado de helicópteros V-22 Osprey dos militares dos EUA foi aterrado devido a questões de segurança, enquanto o Pentágono trabalha para resolver um problema com falhas de embreagem, disse um oficial de defesa não identificado ao Military.com e outros meios de comunicação no sábado.

“Esta recomendação é baseada em um aumento progressivo em engates de embreagem dura e análise de engenharia contínua”, disse a fonte. O funcionário se recusou a dizer quantas aeronaves foram afetadas ou quanto tempo elas devem ficar fora de serviço.

A ordem de desligamento afeta os V-22 Ospreys que ultrapassaram um certo número de horas de voo – o oficial não quis dizer quantas – e essas unidades serão temporariamente consertadas com a substituição de uma peça considerada propensa a falhas precoces. Um redesenho completo do sistema de embreagem da aeronave está em andamento para fornecer uma solução permanente.

Em causa está um “montagem da pena de entrada” que conecta os motores do V-22 à sua caixa de câmbio. A peça pode causar “engrenagem de embreagem dura” quando falha, tornando difícil para os pilotos equilibrar a potência entre os motores gêmeos do Osprey. Um aviador contou ao Military.com sua experiência com tal falha, que “destruiu tudo” na caixa de câmbio, despejando baldes de óleo e forçando um pouso de emergência.













Um V-22 caiu em março passado na Noruega, matando os quatro fuzileiros navais americanos que estavam a bordo. Cinco fuzileiros navais também morreram quando seu Osprey caiu perto de Glamis, Califórnia, em junho passado. Os acidentes anteriores do Osprey que mataram ou feriram membros do serviço dos EUA ocorreram na Austrália e na Síria em 2017, no Japão em 2016 e no Havaí em 2015.

O Pentágono não vinculou essas baixas especificamente ao engajamento de embreagem forte, mas a falha foi confirmada em pelo menos quatro incidentes desde 2017, incluindo dois no início deste ano.

O tiltrotor V-22 é uma aeronave híbrida, oferecendo a utilidade de um helicóptero que pode decolar e pousar verticalmente, bem como maior velocidade e maior alcance de um avião turboélice. Custando cerca de US$ 70 milhões por unidade, é a principal aeronave de apoio de assalto do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e também é usada pela Marinha e pelo Comando de Operações Especiais da Força Aérea (AFSOC).

O AFSOC liberou seus Ospreys para retomar as operações após uma revisão de segurança de duas semanas em agosto. Aliados americanos, incluindo Israel e Japão, compraram V-22s. O esquadrão da Casa Branca supostamente usa os Ospreys para transportar funcionários e jornalistas em viagens nas quais eles seguem o helicóptero do presidente.