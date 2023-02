Déficit comercial francês dobra — CMIO

As crescentes importações de energia contribuíram para um aumento recorde no déficit comercial, mostraram dados oficiais

O déficit comercial na França quase dobrou no ano passado e atingiu um novo recorde com o aumento das importações de energia do país, mostraram dados oficiais publicados na terça-feira.

O déficit comercial da França saltou para € 164 bilhões (US$ 176 bilhões) de € 86 bilhões ano a ano, desencadeado pela crise energética na UE. De acordo com dados do Ministério do Comércio, 86% desse aumento deveu-se diretamente ao aumento das importações de petróleo, gás e eletricidade.

Os fluxos de energia da Rússia para a UE caíram para mínimos históricos no ano passado devido ao conflito na Ucrânia, elevando os preços a níveis recordes. Para compensar o déficit, os países da UE aumentaram os embarques de GNL de todo o mundo. A alternativa, porém, é muito mais cara do que os recursos energéticos fornecidos por Moscou.

Como muitos outros países da UE, Paris aumentou suas importações em uma corrida para encher seu armazenamento de gás para o inverno. Mas com os preços da gasolina cinco a dez vezes mais altos do que há dois anos, a produção industrial do país corre o risco de cair.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Déficit comercial do Japão bate recorde – dados

Os altos preços do petróleo também contribuíram para o déficit, já que a França se tornou um importador líquido de eletricidade. Aproximadamente 70% da eletricidade do país está sendo produzida a partir da geração de energia nuclear. No entanto, no ano passado, um número recorde de usinas nucleares francesas foram desligadas para manutenção, representando a ameaça de apagões contínuos.

Embora a França seja menos dependente da energia russa do que outros países da UE, a falta de geração doméstica de energia normalmente fornecida por usinas nucleares forçou o país a comprar eletricidade de seus vizinhos.

Ao mesmo tempo, a depreciação do dólar americano, que encareceu os produtos da zona do euro nos mercados internacionais e os problemas na cadeia de suprimentos, aumentaram o déficit, mostraram os dados.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT