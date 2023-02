Ao negar armas à Ucrânia, Colômbia rompe com a OTAN?

“O que a gente deduz? Que houve algum acordo, nas eleições, para os EUA aceitarem a vitória do Petro. No caso do Brasil, os EUA já conhecem o Lula, mas na Colômbia era diferente, uma mudança mais emblemática. […] Eu trabalho com a hipótese de que houve algum acordo, o que envolveria não tensionar a relação com a OTAN, manter a Colômbia nessa parceria global como uma referência da OTAN para a América do Sul. Tanto que, às vezes, o Petro fala umas coisas estranhas sobre o papel da OTAN. Não me parece que está trabalhando para um rompimento”, aponta.