14 tanques Leopard 2 serão acompanhados por 88 modelos Leopard 1 de uma fábrica e até 99 de outra

Os ministérios da defesa e economia em Berlim anunciaram na terça-feira que a Alemanha havia aprovado a exportação de até 187 tanques Leopard I para a Ucrânia. Ao contrário dos 14 modelos Leopard 2 retirados da Bundeswehr, que devem chegar em março, a entrega dos panzers mais antigos levará algum tempo devido a reformas necessárias em duas instalações industriais.

O chanceler alemão Olaf Scholz cedeu às exigências de Kiev em 25 de janeiro, prometendo ambas as versões assim que pudesse entregá-las. O Conselho Federal de Segurança aprovou formalmente a licença de exportação para os panzers em 3 de fevereiro, mas não divulgou os números até terça-feira, segundo o Der Spiegel e a edição alemã do Business Insider (BI).

O plano para o Leopard 2 é reunir cerca de dois batalhões de tanques – 61 tanques no total – tanto do exército alemão quanto de outros países da UE e da OTAN. Os primeiros 14 panzers devem cruzar para a Ucrânia “no final de março.”

Os Leopard 1s mais antigos demoram um pouco mais. A Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) tem entre 90 e 99 tanques em sua fábrica perto da fronteira dinamarquesa. Segundo o Der Spiegel, eles já reformaram “quase 30” e pode entregá-los “já na primavera”.

Enquanto isso, a Rheinmetall fez um acordo com a Itália para comprar 88 dos Leopards aposentados anos atrás e armazenados. Eles precisam ser totalmente reconstruídos antes de serem enviados para Kiev, um processo que levará meses, disse o CEO da Rheinmetall, Armin Papperger, à Reuters. Ele estimou que a empresa seria capaz de entregar até 25 Leopards este ano, enquanto o restante chegaria em 2024.













Embora isso coloque o número total de Leopard 1 em 187, a mídia observou que muitos dos tanques terão que ser canibalizados para peças durante o processo de reforma, portanto, o número real entregue à Ucrânia certamente será menor.

“Quantos tanques de batalha Leopard 1A5 serão realmente entregues à Ucrânia depende do trabalho de reparo necessário,” disse uma declaração conjunta de dois ministérios alemães, conforme citado pelo BI.

A munição para o canhão principal de 105 mm dos panzers também pode representar um desafio logístico. Der Spiegel afirma que havia apenas 25.000 rodadas disponíveis e que produzir mais poderia levar meses. Enquanto isso, o Insider argumentou que o uso de munição de tanque padronizada da OTAN poderia ajudar a situação de abastecimento da Ucrânia. A agência observou que, por mais que os Leopardos cheguem à Ucrânia, eles serão “tarde demais de qualquer maneira” para atender o russo esperado “ofensiva de primavera.”

Kiev exigiu pelo menos 300 tanques ocidentais e centenas de veículos blindados, tendo aparentemente esgotado seu arsenal pré-guerra, bem como centenas de tanques herdados da era soviética fornecidos por membros orientais da Otan no ano passado.

O Leopard 1 foi projetado na década de 1950 e atualizado até a década de 1980. A Alemanha aposentou o último de seus próprios Leopard 1 em 2003, deixando o tanque em serviço ativo com os militares do Brasil, Chile, Grécia e Türkiye no momento.

Moscou criticou repetidamente o Ocidente por fornecer armas a Kiev, argumentando que elas serviram apenas para prolongar o conflito e o sofrimento humano. Os meios de comunicação russos também apontaram o simbolismo nos números dos tanques relatados inicialmente, com 14/88 comumente usado como código por neonazistas, tanto no Ocidente quanto na Ucrânia.