Mercado de ações turco suspende negociação — CMIO

A decisão ocorreu após uma forte onda de vendas após terremotos devastadores no sul do país

A bolsa de valores de Türkiye anunciou na quarta-feira que estava suspendendo a negociação de ações pela primeira vez em 24 anos, após uma turbulência do mercado desencadeada por dois grandes terremotos.

O índice de referência Borsa Istanbul 100 (BIST 100) foi suspenso após uma queda de 7,09% durante o início do pregão.

O índice, que entrou em território baixista na terça-feira, caminha para seu pior desempenho semanal desde a crise financeira global de 2008. Enquanto isso, o subíndice bancário (.XBANK) caiu 6,03% com a interrupção das negociações.

“Nossa bolsa de valores decidiu interromper as negociações nos mercados de ações, futuros e opções”, disse. O Borsa Istanbul disse em um comunicado depois que dois disjuntores em todo o mercado não conseguiram impedir uma queda no índice principal. O operador do mercado de ações não anunciou quando as negociações seriam retomadas.

“Em momentos de catástrofes como esta, suspender a negociação na bolsa é uma decisão melhor para proteger os investidores”, disse. Haydar Acun, da Marmara Capital, disse à Bloomberg.













Um terremoto de magnitude 7,8 causou estragos no sul de Türkiye e no norte da Síria na segunda-feira, e foi seguido por dezenas de tremores secundários e um segundo terremoto em uma falha geológica próxima, que causou mais destruição. Muitos prédios desabaram, matando milhares de pessoas e deixando muitas outras sob os escombros.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou um período de sete dias de luto pelas vítimas do desastre, que ele chamou de o pior desde o terremoto de Erzincan em 1939. Erdogan também declarou estado de emergência nas dez regiões mais afetadas, que permanecerá em vigor por pelo menos três meses.

O número combinado de mortos em Türkiye e na Síria ultrapassou 10.000 e deve aumentar à medida que o trabalho de resgate continua.

