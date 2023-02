Protestos no Peru podem aumentar preços do cobre no mundo todo, diz mídia

Protestos têm sido realizados no Peru desde meados de dezembro . Segundo os últimos dados,. Os manifestantes exigem a retirada da presidente e do Congresso do poder e eleições presidenciais antecipadas.

O jornal nota que a suspensão das operações nas principais minas levou a um desaceleramento na produção e fechamento de empresas de cobre no Peru, que representam cerca de 10% do fornecimento global.

Os preços do cobre subiram mais de 20% nos últimos três meses, para pouco menos de US$ 9 mil (R$ 46,7 mil) por tonelada diante do aumento na demanda causado pelo cancelamento abrupto das restrições à COVID-19 na China

O diretor financeiro da empresa Southern Peru Copper Corporation e ex-presidente da associação mineira do país, Raul Jacob, disse à publicação que nas minas, particularmente no sul do Peru, estão se esgotando materiais como explosivos e aço. Além disso, há problemas no recrutamento de novos trabalhadores.