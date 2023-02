Número de mortos em terremotos Türkiye-Síria sobe para mais de 6.700 – CMIO

As operações de resgate são agora uma “corrida contra o tempo”, diz a Organização Mundial da Saúde

O número de mortes confirmadas do terremoto de magnitude 7,7 que devastou Türkiye e a Síria continua aumentando enquanto as equipes de resgate escavam os escombros. Na noite de terça-feira, Ancara e Damasco registraram um total de 6.706 mortos e 36.259 feridos.

“Neste momento, temos 5.894 mortos e 34.810 feridos” O vice-presidente turco Fuat Oktay disse a repórteres na noite de terça-feira.

O presidente Recep Tayyip Erdogan declarou um período de luto de sete dias pelas vítimas do desastre, que ele chamou de o pior desde o terremoto de Erzincan em 1939. Erdogan também declarou estado de emergência nas dez regiões mais afetadas, que durará pelo menos três meses.

O governo sírio relatou pelo menos 812 mortes e 1.449 feridos. Relatórios não confirmados de territórios controlados por militantes antigovernamentais falam de ainda mais baixas.

Equipes de resgate trabalhavam dia e noite para desenterrar possíveis sobreviventes sob os escombros. As autoridades locais e estaduais também lutam para fornecer abrigo contra o frio aos moradores cujas casas foram destruídas.













Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse que as operações de resgate foram “agora uma corrida contra o tempo” e que a chance de encontrar mais sobreviventes diminui a cada hora que passa. A OMS estava despachando equipes e suprimentos para a área afetada.

Muitos países ofereceram assistência nos esforços de resgate. A Rússia enviou mais de cem especialistas em resposta a emergências, que trabalharão dia e noite nas áreas afetadas. A Síria passou por um momento mais difícil do que Türkiye, no entanto, devido às sanções impostas pelos EUA e UE.

O governo sírio pediu ajuda à ONU e outras organizações internacionais, incluindo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Enquanto isso, o Conselho de Igrejas do Oriente Médio, com sede no Líbano, pediu que as sanções sejam suspensas imediatamente, para que não se tornem “um crime contra a humanidade”.

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, em Türkiye, pouco depois das 4h da manhã, horário local, na segunda-feira. Os tremores secundários na província de Gaziantep chegaram a magnitudes de 6,4 e 6,5, respectivamente.