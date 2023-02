Twitter suspende conta de parlamentar dos EUA — CMIO

O senador Steve Daines aparentemente entrou em conflito com a plataforma de mídia social postando uma foto de caça

O senador americano Steve Daines foi censurado pelo Twitter por postar uma foto de perfil dele e de sua esposa posando orgulhosamente com um antílope morto durante uma viagem de caça.

A conta do republicano de Montana foi restabelecida na terça-feira, horas depois que o Twitter o suspendeu por supostamente violar sua política contra a postagem de imagens gráficas ou conteúdo adulto. Daines disse que a imagem ofensiva era sua foto de caça. O Twitter não ofereceu nenhuma explicação para restaurar a conta, que ainda apresentava a mesma foto de perfil.

“Eu estou livre,” Daines proclamou em um post no Twitter comemorando sua reintegração. “Obrigado Elon Musk.” Mais tarde, ele emitiu um comunicado agradecendo a Musk por resolver o problema depois de ouvir sobre isso, dizendo que está feliz que o dono do Twitter “reconhece que a liberdade de expressão é um alicerce de nosso país”.

O senador Ted Cruz (Texas), o filho do ex-presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., e outros republicanos expressaram indignação com a suspensão. As suspensões de políticos nas redes sociais, incluindo o próprio então presidente Trump, eram comuns anteriormente, mas Musk prometeu fazer do Twitter um bastião da liberdade de expressão quando concordou em comprar a empresa por US$ 44 bilhões no ano passado. O empresário bilionário concluiu a compra em outubro e rapidamente recebeu críticas por censurar alguns conteúdos, como postagens que revelam a localização real de uma pessoa.













Ao mesmo tempo, Musk enfrentou pressão dos reguladores para censurar o conteúdo que considera censurável. Depois que Musk prometeu em novembro ser mais “transparente e imparcial” do que o Twitter havia sido no passado, o comissário de mercado interno da União Europeia, Thierry Breton, ameaçou banir a plataforma. Breton fez várias exigências, incluindo moderação de conteúdo reforçada para “combater a desinformação”.

Durante a suspensão de Daines, suas postagens datadas da última sexta-feira foram marcadas com uma declaração observando que estavam temporariamente indisponíveis devido a uma violação da política. A declaração vinculada à política do Twitter sobre mídia sensível.

Na época da decisão, Daines postava tuítes criticando o manejo do presidente Joe Biden de um suposto balão espião chinês que cruzou o país na semana passada. “Isso foi realmente mais um balão de ensaio dos chineses”, Daines disse na segunda-feira em uma entrevista à Fox News. “Eles viram como esse presidente é decisivo. O presidente estava indeciso. Ele projetou fraqueza neste momento. Era exatamente o que os chineses queriam que acontecesse.”