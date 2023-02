Salários reais na Alemanha despencam – dados – CMIO

A perda de poder de compra no ano passado foi impulsionada pelo aumento da inflação, mostram estatísticas oficiais

Os ganhos reais na Alemanha diminuíram em média 4,1% em 2022 em comparação com o ano anterior, de acordo com dados preliminares da agência de estatísticas Destatis divulgados na terça-feira.

Uma queda nos rendimentos reais refere-se a uma situação em que os aumentos salariais não conseguem acompanhar o aumento da inflação, reduzindo assim o poder de compra. O ano passado foi o terceiro ano consecutivo em que os salários reais caíram na Alemanha.

“A alta inflação levou à maior perda de rendimento real dos empregados desde o início da série histórica em 2008”, Destatis escreveu, observando que os preços ao consumidor subiram 7,9% no ano passado.

Enquanto isso, o rendimento nominal no país aumentou apenas 3,4% em média em 2022. Esse valor leva em consideração o rendimento mensal bruto dos funcionários, incluindo pagamentos extras, explicou o Destatis.

A maior economia da Europa sofreu com uma inflação recorde no ano passado devido a um aumento nos preços da energia provocado pela queda nas entregas da Rússia em meio às sanções relacionadas à Ucrânia. Problemas com a manutenção do oleoduto e, em seguida, a sabotagem dos oleodutos Nord Stream exacerbou ainda mais os suprimentos escassos. No mês passado, o ministro da Economia, Robert Habeck, disse que a economia alemã evitaria um declínio acentuado, mas que entraria em uma recessão técnica.

