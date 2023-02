MRE da China: EUA devem parar 'ideias geopolíticas obsessivas' e ajudar a Síria cancelando sanções

Após o devastador terremoto na Síria, os Estados Unidos impostas contra Damasco e abrir o acesso à ajuda humanitária, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China , nesta quarta-feira (8).

“Nesta situação catastrófica, os EUA devem desistir de suas ideias geopolíticas obsessivas, suspender imediatamente as sanções unilaterais impostas contra a Síria e abrir as portas para a prestação de ajuda humanitária a esse país”, disse a porta-voz.

A diplomata salientou que os militares norte-americanos continuam a ocupar as principais zonas petrolíferas da Síria, a apropriar-se do seu petróleo e a contrabandear alimentos das reservas sírias, agravando assim a crise humanitária no país.