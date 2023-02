‘Divisão e desordem’ ameaçam os EUA – Kissinger – CMIO

A América não está apta para enfrentar novos desafios à ordem mundial, afirmou o ex-secretário de Estado dos EUA

Henry Kissinger acusou o establishment político dos Estados Unidos de não ter demonstrado “coesão interna”, alertando o público em um evento em homenagem ao ex-presidente Ronald Reagan que o país não podia se isolar.

Os EUA estão sofrendo”divisão doméstica e desordem internacional sobre discussões sobre quem somos e o que defendemos”, disse o ex-secretário de Estado e conselheiro de segurança nacional a convidados na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan no domingo.

Esta situação significa que Washington “tem dificuldade em reunir a coesão interna necessária para enfrentar os desafios que temos pela frente”, acrescentou Kissinger.

O ex-funcionário da Casa Branca argumentou que a China representava um “desafio à ordem mundial,” e listou a operação militar da Rússia na Ucrânia e o desenvolvimento supostamente iminente de “as armas mais devastadoras do mundo” pelo Irã como uma das questões para os EUA resolverem. Ele também alertou que a inteligência artificial (IA) era “transformando a própria consciência humana.”













“Cada um desses desenvolvimentos urgentes requer uma combinação de força e conciliação”, disse Kissinger, argumentando que Reagan foi um líder que “sabia que a América precisava ser poderosa em substância e em mente para proteger a ordem mundial – pela força, se necessário.”

O domingo marcou o 112º aniversário do nascimento de Reagan, e Kissinger afirmou que o ex-líder republicano nunca vacilou em sua crença de que “A América é mais segura e próspera quando é líder na formação de um mundo estável,” e essa “um mundo estável não poderia ser baseado no isolacionismo americano.”

Enquanto o ex-diplomata de 99 anos descreveu Reagan como um “pacificador”, a presidência do ícone conservador viu os EUA invadirem Granada, enviarem milhares de soldados para o Oriente Médio e tentarem derrubar o governo da Nicarágua financiando, treinando e armando as milícias Contra por meio da CIA.

Durante a presidência de Reagan, Kissinger presidiu a Comissão Nacional Bipartidária para a América Central, que acusou a União Soviética de explorar a agitação política na região enquanto encobria o apoio dos Estados Unidos – e especificamente de Kissinger – a ditaduras militares como Augusto Pinochet no Chile e o partido de direita esquadrões da morte de El Salvador em nome da luta contra o comunismo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Kissinger muda de posição sobre a Ucrânia

No mês passado, no Fórum Econômico Mundial, Kissinger abraçou publicamente a ideia da adesão da Ucrânia à OTAN, revertendo a oposição que havia expressado anteriormente, quando pediu o fim do conflito o mais rápido possível por medo de que a Rússia fosse levada a as armas da China.