Credor russo recebe licença bancária do estado do Golfo – FT – CMIO

O MTS Bank é supostamente o primeiro banco estrangeiro em vários anos a ser aprovado para operar nos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos aprovaram uma licença para o MTS Bank da Rússia, gerando especulações de que o estado do Golfo poderia se tornar um potencial paraíso financeiro para Moscou, informou o Financial Times na quarta-feira.

De acordo com o relatório, que cita autoridades e executivos informados sobre o assunto, a decisão do banco central dos Emirados Árabes Unidos ajudará a atender à crescente demanda por serviços financeiros de expatriados russos. “É tudo sobre o caso de negócios [and] o número de russos que vivem aqui agora”, uma das fontes foi citada como tendo dito.

A agência apontou que dezenas de milhares de russos que se estabeleceram nos Emirados Árabes Unidos para escapar das restrições financeiras na UE ou evitar o alistamento militar em casa reclamaram de dificuldades para abrir contas bancárias lá.

Uma fonte do FT sugeriu que essa medida facilitará o acesso a contas bancárias para os russos e abrirá um novo canal para o fluxo de dinheiro para os Emirados Árabes Unidos. Ele disse que o presidente do MTS Bank, Ilya Filatov, visitou os Emirados Árabes Unidos na semana passada enquanto o credor se preparava para lançar seus serviços nos próximos meses.

O MTS Bank é o primeiro banco estrangeiro em vários anos a receber uma licença nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com o FT. Subsidiário da maior operadora móvel da Rússia, o banco não está sujeito a sanções ocidentais.

Enquanto isso, os EUA e a UE começaram a levantar preocupações sobre as interações financeiras dos Emirados Árabes Unidos com a Rússia. O subsecretário do Tesouro dos EUA para terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson, falou sobre a licença durante visita a Abu Dhabi na semana passada. “[He] transmitiu amplas preocupações sobre a conectividade financeira com a Rússia, mesmo por meio de bancos não sancionados”, uma pessoa familiarizada com as discussões disse ao FT.

Como parte de suas restrições econômicas anti-russas sem precedentes, os países ocidentais proibiram quaisquer transações com os bancos sancionados do país.

