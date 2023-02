Sobrevivente do crime de guerra do Vietnã obtém justiça no tribunal – CMIO

Quase 55 anos depois que sua aldeia foi destruída por fuzileiros navais sul-coreanos lutando ao lado dos EUA no Vietnã, um juiz em Seul decidiu que Nguyen Thi Thanh foi vítima de um crime de guerra e tinha direito a uma indenização.

Na terça-feira, a juíza Park Jin-soo, do Tribunal Distrital Central de Seul, decidiu que o que os membros da Segunda Brigada de Fuzileiros Navais fizeram à família dela “claramente equivalia a um ato ilegal”. Ngyuen, 62, tinha direito a uma indenização do governo sul-coreano no valor de US$ 23.900, disse ele.

Os advogados que representam Nguyen, que abriu o caso em 2020, esperam que isso crie um precedente para processar outras atrocidades cometidas no Vietnã por tropas sul-coreanas. Seul enviou 320.000 soldados para apoiar o esforço de guerra dos EUA no Vietnã, o maior contingente aliado no conflito. Austrália, Tailândia, Nova Zelândia e Filipinas também participaram dos combates ao lado dos Estados Unidos.

Nguyen tinha sete anos quando fuzileiros navais sul-coreanos entraram nas aldeias de Phong Nhi e Phong Nhut em 12 de fevereiro de 1968. Mais de 70 aldeões foram mortos, baleados ou esfaqueados até a morte com baionetas. Nguyen levou um tiro no estômago, mas sobreviveu, junto com seu irmão e 18 outros moradores. Cinco de seus familiares não.













Os advogados do governo argumentaram que não havia provas suficientes para provar o massacre e que a operação em si foi lamentável, mas não ilegal, alegando que havia guerrilheiros vietcongues nas aldeias. Eles também tentaram invocar o estatuto de limitações.

No entanto, um dos ex-membros dos Segundos Fuzileiros Navais, Ryu Jin-seong – agora com 76 anos – testemunhou no julgamento e endossou o relato de eventos de Nguyen. O mesmo aconteceu com documentos militares americanos desclassificados. Fuzileiros navais americanos estacionados nas proximidades de Dien Ban ouviram os tiros e viram a fumaça das casas incendiadas em Phong Nhi e Phong Nhut. Eles ajudaram alguns dos feridos e tiraram fotos dos mortos em Phong Ni, que acabaram servindo de prova durante o julgamento.

Um mês após os eventos de Phong Nhi e Phong Nhut, outra unidade americana mataria centenas de civis vietnamitas na aldeia de My Lai.

Cerca de 3,5 milhões de pessoas no Vietnã – assim como nos vizinhos Laos e Camboja – morreram durante as duas décadas de conflito que começaram com a partição de 1955. Os EUA passaram de apoiar financeiramente o Vietnã do Sul para abrir a intervenção militar em 1964, apenas para retirar em 1972. O governo de Saigon se rendeu três anos depois.