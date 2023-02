China quer seu balão de volta – CMIO

Pequim pediu aos EUA que devolvam os destroços de sua suposta aeronave de vigilância, que foi abatida sobre o Atlântico

O Ministério das Relações Exteriores da China solicitou que o governo do presidente Joe Biden devolva os destroços do balão de ar que os militares dos EUA derrubaram na costa leste dos Estados Unidos no sábado, dizendo que a aeronave “pertence à China”.

Falando em uma coletiva de imprensa na terça-feira, a porta-voz do ministério, Mao Ning, foi questionada se Pequim havia pedido a devolução dos destroços do balão. “O dirigível não pertence aos EUA”, ela disse. “Pertence à China.”

Os comentários de Ning foram feitos três dias depois que um caça americano derrubou o balão – alegado pelas autoridades americanas como um dirigível de espionagem – na costa da Carolina do Sul. Biden enfrentou duras críticas por permitir que o balão cruzasse o continente e passasse por um local de míssil nuclear e outros ativos militares sensíveis, antes de derrubá-lo.













O Ministério das Relações Exteriores da China insistiu na sexta-feira que o balão era um dirigível civil de pesquisa meteorológica que entrou no espaço aéreo dos EUA inadvertidamente depois de ser desviado do curso. Ning disse que alguns políticos e meios de comunicação dos EUA “exagerado” o incidente para “atacar e difamar a China”, mas se recusou a fornecer mais detalhes sobre o dirigível na terça-feira.

“O lado chinês deu informações sobre o dirigível não tripulado em várias ocasiões”, disse. Ning disse. “Não tenho nada a acrescentar no momento.” Ela acrescentou que o governo dos EUA falhou em responder de forma “maneira calma e profissional,” em vez disso, reagiu exageradamente a um incidente que não representava nenhuma ameaça à segurança e não colocava nenhum americano em perigo.

O senador americano Steve Daines, um republicano de Montana, especulou que as autoridades chinesas enviaram o balão pela América do Norte para investigar a resposta de Washington. “Isso foi realmente mais um balão de ensaio dos chineses”, Daines disse à Fox News na segunda-feira. Ele acrescentou que Biden estava “indeciso,” projetando fraqueza. “Era exatamente o que os chineses queriam que acontecesse.”