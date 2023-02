A UE não dita mais o preço do petróleo russo – CEO da Rosneft – CMIO

Os preços do petróleo dos Urais serão definidos pelos mercados para onde “os volumes de petróleo realmente vão”, de acordo com Igor Sechin

A UE não vai mais definir preços para a principal mistura de petróleo dos Urais da Rússia, agora que a Ásia é o maior consumidor de petróleo russo sancionado pelo Ocidente, disse na segunda-feira o chefe da maior petrolífera do país, Rosneft, Igor Sechin.

Um embargo da UE às exportações marítimas de petróleo bruto, acompanhado de limites de preços para petróleo e derivados originários da Rússia, desencadeou uma reorganização no fornecimento global de petróleo. Em questão de meses, Moscou redirecionou a maior parte de seus fluxos de petróleo que costumavam ir para a Europa, para os mercados asiáticos. O país aumentou seus embarques marítimos de petróleo para a China, Índia e Türkiye às custas das nações ocidentais.

Só as exportações de petróleo para a Índia aumentaram 33 vezes em dezembro, com a Rússia sendo agora o maior fornecedor do país, substituindo o Iraque. Cerca de 70% das cargas dos Urais carregadas no mês passado foram para Nova Délhi, segundo cálculos da Reuters.

“Se o petróleo russo não entrar no mercado europeu, não haverá preço de referência. Os preços de referência serão formados onde os volumes de petróleo realmente vão”, Sechin apontou, falando no fórum da Semana de Energia da Índia.













O governo russo está agora discutindo como calcular o preço do petróleo tributável da Rússia após a proibição de importação e os limites de preços estabelecidos pela UE e pelos países do G7.

Atualmente, para efeitos fiscais, é utilizado o preço médio dos Urais no mercado mundial, nomeadamente nos portos de Augusta (Itália) e Roterdão (Holanda). Mas devido às sanções, o petróleo russo praticamente não é fornecido lá.

Sechin também sugeriu que “contratos futuros, acordos futuros” deveria ser abandonado na primeira fase para regular os indicadores de mercado.

Para enfatizar seu ponto de vista, o chefe da gigante do petróleo da Rússia até citou a Bíblia. “Como está escrito em Eclesiastes: “O que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode contar.”

Enquanto isso, os compradores asiáticos aumentaram as importações de uma ampla variedade de petróleo bruto russo, incluindo tipos menos conhecidos do Ártico. Duas outras misturas populares, ESPO e Sokol, estão sendo negociadas acima do teto de preço ocidental de US$ 60 o barril, a US$ 66 e US$ 71 por barril, respectivamente, desde terça-feira.

