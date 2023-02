Maioria dos canadenses diz que seu país está ‘quebrado’ – pesquisa – CMIO

Metade das pessoas está ‘irritada’ com o que consideram má administração do país, mostra uma nova pesquisa

Mais de dois terços dos canadenses – 67% – acreditam que seu país é “quebrado”, de acordo com os resultados da pesquisa publicados na segunda-feira pelo National Post and Leger. Os entrevistados em todo o espectro político veem uma grande divisão entre as questões com as quais lidam em suas vidas diárias e as questões nas quais seu governo escolhe se concentrar.

Os entrevistados foram questionados se concordavam com a afirmação do líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, de que “Parece que tudo está quebrado neste país agora”, embora o nome de Poilievre não tenha sido mencionado. Apenas 25% discordaram da afirmação, com o restante indeciso.

Metade dos entrevistados relatou sentir “nervoso” com a maneira como o Canadá estava sendo administrado, com dois em cada cinco deles sendo “muito bravo.” As mulheres eram ligeiramente mais propensas a ficar com raiva do que os homens, e os habitantes das províncias do meio-oeste – Alberta, Manitoba e Saskatchewan – ficaram mais chateados do que os de qualquer costa.













Mais de dois terços (68%) dos entrevistados nomearam “aumento de custos e inflação/taxas de juros” como o principal problema que afeta os canadenses, com “o estado de saúde” também comandando 59% dos votos. “Oferecer um lugar para morar” ficou em terceiro lugar, nomeado por 43% dos entrevistados, e “empregos e a economia” completou os quatro primeiros com 40%.

Isso contrasta com onde os canadenses acreditam que o governo federal está concentrando suas energias. Apenas 28% veem Ottawa se concentrando, como eles, no aumento de custos e na inflação, enquanto 27% disseram “meio ambiente/mudanças climáticas” era o foco principal do governo. Outros 25% disseram que o governo estava preocupado principalmente com “A resposta do Canadá à guerra na Ucrânia [sic]”, enquanto apenas 14% dos entrevistados listaram o conflito na Ucrânia como uma questão significativa que afeta suas próprias vidas. No total, 22% dos entrevistados confessaram não ter ideia do que o governo federal estava priorizando.

O governo local foi visto como um pouco mais próximo, com 37% dos entrevistados relatando que seus líderes provinciais estavam mais focados na saúde, 28% no aumento de custos e inflação e 27% em empregos e economia. No entanto, 17% dos entrevistados disseram que não sabiam o que seu governo local estava priorizando.

Conduzida no final do mês passado, a pesquisa entrevistou 1.554 canadenses recrutados aleatoriamente em um painel online.

Os canadenses não estão sozinhos em seu mal-estar econômico. Pesquisas recentes mostram que dois terços dos americanos acreditam que seu país está no caminho errado, e a economia é amplamente considerada o principal desafio enfrentado pelos EUA.