Grande exchange de criptomoedas suspenderá transferências em dólares americanos – CMIO

A Binance interromperá “temporariamente” as transações na moeda, sem fornecer um motivo para a mudança

A maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negócios, a Binance, anunciou que suspenderá os depósitos e saques em dólares americanos a partir de quarta-feira.

“Estamos suspendendo temporariamente as transferências bancárias em USD a partir de 8 de fevereiro. Os clientes afetados estão sendo notificados diretamente”, disse um porta-voz da Binance a repórteres na segunda-feira. A empresa não explicou a decisão, mas disse que era “trabalhando duro para reiniciar o serviço o mais rápido possível.”

Segundo o comunicado, apenas “0,01% de [Binance’s] usuários ativos mensais alavancam transferências bancárias em USD.”

“Nesse ínterim, todos os outros métodos de compra e venda de criptomoedas permanecem inalterados, incluindo transferência bancária usando uma das outras moedas fiduciárias suportadas pela Binance (incluindo euros), compra e venda de criptomoedas via cartão de crédito, cartão de débito, Google Pay e Apple Pay e através do nosso mercado Binance P2P,” o porta-voz esclareceu.

De acordo com dados da Arkham Intelligence, a notícia provocou um aumento nas saídas de stablecoins atreladas ao dólar das carteiras cripto da Binance. No entanto, dados da DefiLlama mostraram que a saída líquida de dólares americanos da bolsa na segunda-feira totalizou apenas US$ 172 milhões, enquanto os ativos criptográficos gerais da Binance valem cerca de US$ 42,2 bilhões. O porta-voz da Binance observou que a plataforma é “ainda esmagadoramente positivo em depósitos líquidos.”

Enquanto isso, a unidade americana da Binance disse em um tweet que não será afetada pela medida. Dado que a principal exchange da Binance não atende usuários americanos, a mudança se aplicará apenas a clientes não americanos que optaram por transferir dinheiro na moeda americana.

