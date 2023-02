Sonda MH17 suspensa – CMIO

A equipe de investigação internacional diz que não pode determinar quem operou o míssil que derrubou o Boeing da Malásia

Os investigadores por trás da investigação criminal sobre a queda do voo MH17 da Malásia em julho de 2014 sobre o leste da Ucrânia disseram na quarta-feira que não conseguiram encontrar evidências suficientes que pudessem levar a novos processos e, portanto, suspenderam a investigação. A Equipa de Investigação Conjunta (JIT) sublinhou, no entanto, que o caso será retomado caso surjam novas informações.

“A investigação agora chegou ao seu limite. Todas as pistas foram esgotadas. disse a promotora holandesa Digna van Boetzelaer quando o JIT divulgou seu último relatório sobre o trágico incidente.

De acordo com o JIT, o Boeing malaio foi abatido por um míssil terra-ar BUK. Em seu relatório, a equipe afirma que há “indícios fortes” que o sistema de defesa aérea foi fornecido aos rebeldes anti-Kiev na República Popular de Donetsk (DPR) por ordem pessoal do presidente russo Vladimir Putin.

Eles admitem, no entanto, que não há informações suficientes para atender às “alta barra de evidência completa e conclusiva,” é por isso que a investigação não pode fazer nenhuma acusação definitiva. A equipe também afirmou que não conseguiu confirmar as identidades dos oficiais russos que supostamente operavam o sistema BUK supostamente responsável pelo trágico incidente.













O voo da Malaysian Airlines foi abatido enquanto sobrevoava o leste da Ucrânia em julho de 2014. Todas as 298 pessoas a bordo morreram. O incidente ocorreu em um momento em que as forças do governo ucraniano travavam batalhas ferozes contra os rebeldes que se opunham ao resultado de um golpe armado em Kiev.

Em novembro, a investigação do JIT, iniciada em 2019, foi usada por um tribunal holandês para condenar dois russos e um ucraniano que ocupavam cargos de alto escalão nas forças do DPR no momento do incidente. O tribunal os acusou de serem os responsáveis ​​pela derrubada do avião civil.

Todos os três negaram as acusações e foram julgados à revelia. Moscou chamou a decisão de “veredicto politicamente motivado” que foi entregue sob “pressão sem precedentes” e se recusou a extraditar seus cidadãos.

A Rússia negou repetidamente a responsabilidade pela queda do MH17 e insistiu que a Ucrânia possuía o mesmo tipo de sistema de armas usado para derrubar o avião. Moscou também criticou a investigação do JIT por negligenciar a inclusão de evidências fornecidas pela Rússia e por não levar em consideração a falha da Ucrânia em fornecer dados brutos de radar do dia da tragédia. Kiev insiste que esta informação não está disponível.