UE revela isenções para produtos petrolíferos russos sancionados – CMIO

O petróleo bruto russo misturado com derivados de petróleo em um terceiro país está isento de um teto de preço, de acordo com novas orientações

A União Europeia emitiu exceções ao embargo aos produtos petrolíferos russos, que entrou em vigor em 5 de fevereiro.

De acordo com orientações publicadas no site da Comissão Europeia na terça-feira, se um produto petrolífero russo for processado por mistura em um terceiro país com um produto de outro país, ele não será mais considerado de origem russa e o preço máximo não será aplicar.

“O preço máximo não será mais aplicado depois que o petróleo bruto ou os produtos petrolíferos forem liberados para livre circulação em uma jurisdição fora da Rússia e forem consignados ao comprador de terras”, disse. afirmou o relatório.

A isenção permitirá que os países da UE continuem comprando produtos petrolíferos russos, como diesel de terceiros países, uma vez que Moscou proibiu qualquer venda sob o esquema de teto de preço.

A proibição da UE aos produtos petrolíferos refinados russos entrou em vigor em 5 de fevereiro, estabelecendo um limite de preço de US$ 100 por barril para diesel, combustível de aviação e gasolina provenientes da Rússia, e um limite de US$ 45 por barril para outros produtos petrolíferos negociados abaixo preço do petróleo bruto, como o óleo combustível usado na indústria.













Os limites de preços, juntamente com a proibição da UE às importações de produtos petrolíferos russos, fazem parte de um acordo mais amplo entre os países do G7. Segue-se um limite de US $ 60 por barril para o petróleo russo que o G7, juntamente com a UE e a Austrália, impôs em 5 de dezembro.

As medidas proíbem as empresas ocidentais de financiar, segurar, negociar, intermediar ou transportar cargas de petróleo e derivados russos, a menos que tenham sido comprados abaixo ou abaixo dos limites de preços estabelecidos.

Moscou se opôs a qualquer tentativa de limitar os preços de suas exportações de energia. O governo russo proibiu as vendas de petróleo a compradores que mencionam o preço máximo em seus contratos, e espera-se que uma restrição semelhante seja introduzida em relação ao último limite da UE para produtos petrolíferos.

