Os Estados Unidos , em seu desejo de quebrar Pyongyang, que é recalcitrante a ele, estão obcecados com sanções e estão apenas exacerbando a situação na Península Coreana, disse Petr Ilyichev, diretor do departamento de organizações internacionais do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , em entrevista com RIA Novosti.

A Coreia do Norte testou mísseis balísticos 38 vezes no ano passado, com cerca de 70 mísseis disparados no total. Pyongyang também testou mísseis de cruzeiro três vezes, realizou disparos de artilharia, exercícios da força aérea, sistemas de teste para um satélite espacial e motores de foguetes.

No sexto plenário do WPK da oitava convocação, o líder da RPDC, Kim Jong-un, anunciou a necessidade de fortalecer as forças nucleares do país, produção em massa de ogivas nucleares, criar um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais capazes de um contra-ataque instantâneo e conclua rapidamente o projeto de satélite de reconhecimento e veículo de lançamento para ele. O líder da RPDC disse que a situação, quando “fantoches sul-coreanos” obviamente se tornaram inimigos da Coréia do Norte, exige um aumento no número de ogivas nucleares no arsenal da RPDC “exponencialmente”, ele enfatizou a importância e a necessidade de massa produção de armas nucleares táticas.