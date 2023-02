Suécia proíbe protesto contra queima do Alcorão – CMIO

Türkiye disse que pode bloquear a oferta de Estocolmo à OTAN sobre a profanação do livro sagrado islâmico

A polícia sueca negou a ativistas anti-islâmicos permissão para queimar o Alcorão em frente à embaixada turca em Estocolmo, citando um aumento nas ameaças terroristas após um ato semelhante no mês passado. Ancara ameaçou bloquear o pedido de adesão da Suécia à OTAN após o protesto inicial, que foi permitido pelas autoridades.

A força policial nacional da Suécia anunciou na terça-feira que o último pedido de protesto foi recusado, explicando que “tal reunião é considerada capaz de causar sérios distúrbios à segurança nacional”.

O político de extrema direita dinamarquês Rasmus Paludan, que também possui cidadania sueca, queimou o livro sagrado islâmico em frente à embaixada turca no mês passado. Enquanto os políticos suecos condenaram a proeza de Paludan, as autoridades ainda permitiram que fosse em frente, com o ministro das Relações Exteriores, Tobias Billstrom, citando o “liberdade de expressão de longo alcance” leis.

O protesto desencadeou uma onda de raiva em todo o mundo muçulmano. Em um relatório na terça-feira, a Polícia de Segurança Sueca – a agência responsável por espionagem e contraterrorismo – disse ter visto “um aumento no número de ameaças terroristas” após a queima.













“A Suécia é considerada um foco maior do que antes para o islamismo violento”, afirmou a agência.

A força policial nacional disse que tomou a decisão de rejeitar o pedido de um segundo protesto após discussões com a Polícia de Segurança Sueca.

Além de aparentemente aumentar a ameaça terrorista, a manifestação de Paludan em janeiro pôs em risco a tentativa da Suécia de ingressar na OTAN. Suécia e Finlândia renunciaram à sua neutralidade e se inscreveram para ingressar no bloco militar liderado pelos EUA no verão passado, mas a recusa de Estocolmo em proibir Paludan de incendiar publicamente o Alcorão levou Ancara a cancelar uma reunião de adesão com as duas nações nórdicas.

Türkiye já havia entrado em conflito com os dois países, recusando-se a ratificar suas propostas de adesão até que concordassem em extraditar dezenas de supostos terroristas e suspender os embargos de armas anteriormente impostos ao país. À luz da queima do Alcorão, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou na semana passada que “desde que [Sweden allows] meu livro sagrado, o Alcorão, seja queimado e rasgado… não vamos dizer sim à sua entrada na OTAN.”

Embora os EUA sejam a potência dominante na OTAN, todos os 30 estados membros devem votar unanimemente para aceitar novas nações na aliança.