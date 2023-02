Comércio Rússia-EUA continua a despencar – CMIO

O volume de negócios entre a Rússia e os EUA cresceu em dezembro, mas caiu significativamente no ano, em meio às crescentes sanções de Washington contra Moscou devido ao conflito na Ucrânia, de acordo com as últimas estatísticas dos EUA.

Os EUA aumentaram suas exportações para a Rússia de $ 62,6 milhões em novembro para $ 112,8 milhões em dezembro de 2022. As importações do país atingido pelas sanções para os EUA também aumentaram durante o último mês de $ 594,3 milhões para $ 638,4 milhões.

No entanto, os volumes de comércio mútuo foram substancialmente menores do que os números registrados em dezembro de 2021, já que Washington continua a aplicar sanções econômicas a Moscou.

As exportações de produtos dos EUA para a Rússia totalizaram US$ 547,3 milhões em dezembro de 2021, enquanto as importações chegaram a quase US$ 1,9 bilhão, mostraram dados oficiais.

As exportações totais dos EUA no ano passado ficaram em US$ 1,7 bilhão, enquanto as importações da Rússia totalizaram US$ 14,46 bilhões. Em 2021, esses números foram de US$ 6,4 bilhões e US$ 29,6 bilhões, respectivamente.

