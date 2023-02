Brasil aceita participar como mediador das negociações de paz na Colômbia

“O Governo brasileiro transmitiu ao Governo colombiano sua aceitação do convite para retomar a participação, como país garante, na Mesa de Diálogos de Paz entre o Governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN)”, disse o Itamaraty em nota.

O governo brasileiro destaca que participou anteriormente dos processos de paz no país vizinho, até a interrupção das negociações, em 2019, com o governo do ex-presidente Iván Duque.