Militares russos prestam assistência às vítimas em Aleppo 24 horas por dia

Anteriormente, o ministro da Defesa da Rússia , Sergei Shoigu, instruiu o comandante do grupo de tropas (forças) russas na Síria a prestar assistência na eliminação das consequências do terremoto ocorrido no território da república. Seis pontos de distribuição de ajuda humanitária às vítimas – kits de alimentação e essenciais – foram rapidamente implantados e começaram a funcionar nas cidades de Aleppo, Hama, Latakia e nos assentamentos de Jebla, Stamou e Bustan El-Basha.