Casa Branca responde à nova investigação do Nord Stream – CMIO

As autoridades rejeitaram categoricamente a reportagem de um lendário jornalista dos EUA que alegou que Washington explodiu os oleodutos

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, criticou na quarta-feira o vencedor do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, por alegar que Washington estava por trás da sabotagem do ano passado aos oleodutos Nord Stream 1 e 2 da Rússia, dizendo que a reportagem do veterano jornalista investigativo foi “totalmente falsa e completa ficção.”

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, negou o relatório, horas depois que Hersh postou seu artigo no Substack. O ex-jornalista do New York Times, que ganhou fama quando expôs o massacre de civis vietnamitas em My Lai em 1969, escreveu que mergulhadores da Marinha dos EUA plantaram explosivos nos condutos do Nord Stream sob a cobertura do exercício BALTOPS 22 da OTAN em junho passado no Mar Báltico .

As bombas foram detonadas remotamente três meses depois, rompendo três dos quatro gasodutos Nord Stream, disse Hersh, citando um relatório não identificado. “fonte com conhecimento direto do planejamento operacional.” Biden aprovou pessoalmente o plano de sabotagem, segundo o relatório, e a marinha norueguesa ajudou a escolher os locais para colocar os explosivos.













A decisão de Biden de destruir os oleodutos ocorreu após mais de nove meses de debate secreto entre autoridades de segurança nacional dos EUA, disse Hersh. O presidente disse a repórteres no início de fevereiro de 2022 que os EUA “dar um fim” para Nord Stream 2 se as forças russas lançassem uma ofensiva contra Kiev. Questionado sobre como, exatamente, isso seria alcançado, dado que o oleoduto estava sob o controle da Alemanha, ele disse: “Nós iremos, eu prometo a você, nós seremos capazes de fazer isso.”

Após as explosões do Nord Stream em setembro, as autoridades americanas negaram envolvimento e sugeriram que a Rússia pode ter sabotado seus próprios oleodutos. À luz da reportagem de Hersh, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse na quarta-feira que a Casa Branca “devo agora comentar todos esses fatos.”

Hersh ganhou vários prêmios importantes por seus artigos em jornais e revistas, bem como por seus livros. Ele foi creditado por expor o escândalo de tortura de Abu Ghraib em 2004 e afirmou em 2015 que o governo do presidente Barack Obama forjou o assassinato de Osama bin Laden em 2011.