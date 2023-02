'Caso ridículo' do abate do balão chinês diz muito sobre a sinofobia dos EUA, diz pesquisadora

Existem várias perguntas que precisam ser respondidas nos próximos dias pelas autoridades norte-americanas envolvendo o abate do balão chinês que sobrevoava o espaço aéreo do país .

A ausência de respostas diante do caso caiu como uma bomba no Congresso e no Senado dos EUA, dado que muitos congressistas exigem justificativas do Pentágono e já protocolaram pedidos de explicações formais.