EUA vão impor tarifas altas ao alumínio russo – Bloomberg – CMIO

A medida efetivamente proibiria as compras americanas do metal da Rússia, de acordo com a agência de notícias

Washington planeja impor um imposto alfandegário de 200% sobre as importações de alumínio da Rússia, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando fontes próximas às discussões.

Segundo a reportagem, a medida pode ser introduzida ainda nesta semana. A Bloomberg também observou que uma tarifa tão grande acabaria efetivamente com as compras americanas do metal russo, cujo preço triplicaria.

A Rússia é o segundo maior produtor mundial de alumínio depois da China, com uma participação de mercado global de quase 6%. O alumínio fornecido pela Rússia costumava cobrir cerca de 10% das importações dos EUA.

De acordo com fontes da Bloomberg, Washington começou a contemplar a proibição do metal da Rússia como parte das sanções relacionadas à Ucrânia. Além disso, fontes afirmaram que a Rússia está despejando alumínio no mercado dos EUA às custas dos concorrentes americanos.

Tem havido preocupações sobre o dano potencial às indústrias dos EUA se Washington introduzir uma proibição total do alumínio russo, bem como preocupações de que tal medida possa interromper o fornecimento global e aumentar o preço no mercado mundial.

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca não respondeu ao relatório. A maior produtora de alumínio da Rússia, a Rusal, também se recusou a comentar.













Embora os metais russos e as empresas que os produzem não tenham sido alvo direto das sanções ocidentais, muitos compradores evitaram as importações do país em meio à pressão das sanções. A produtora de alumínio norte-americana Alcoa fez lobby no ano passado para que o alumínio russo fosse excluído da London Metal Exchange, mas a bolsa recusou.

Em dezembro, o ministro do Comércio da Rússia, Denis Manturov, disse que Moscou redirecionaria suas exportações de metais dos países ocidentais para mercados alternativos devido às sanções. Ele nomeou China, Türkiye, Sudeste Asiático, estados membros da União Econômica Eurasiática liderada pela Rússia e países da CEI como áreas prioritárias para diversificação de suprimentos.

