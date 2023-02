Nos EUA, neonazistas são presos após conspirar para explodir rede elétrica

A dupla, Brandon Russell e Sarah Clendaniel, está detida e pode pegar até 20 anos de prisão se as acusações contra ela forem provadas.

Segundo os promotores, os extremistas discutiram ataques à infraestrutura e compartilharam detalhes do suposto plano com um informante do FBI (polícia federal dos EUA) que investigou o caso disfarçado.