Posteriormente, em resposta às sanções japonesas devido a uma operação especial na Ucrânia, a Rússia se recusou a negociar um tratado de paz com Tóquio e também interrompeu as viagens sem visto de cidadãos japoneses às Curilas do Sul. Além disso, Moscou está se retirando do diálogo com Tóquio sobre o estabelecimento de atividades econômicas conjuntas nessas ilhas.